Pronostic Niort Le Havre : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre enchaîne à Niort

Après avoir obtenu son maintien plutôt facilement l'an passé, Niort vit un départ très compliqué et se retrouve en danger. Les Chamois ont été plombés par le départ surprise de Sébastien Desabre, parti rejoindre la République démocratique du Congo. Desabre un temps remplacé par Dona Ndoh, Niort vient de miser sur Rui Almeida. Le nouvel arrivant a du pain sur la planche puisque son équipe pointe en 16position. Depuis l'entame de saison, les Chamois ont remporté deux matchs face à Annecy (1-2) et contre le Paris FC (2-1). Lors des autres rencontres, le club niortais a été en souffrance avec des revers face à Bastia, Bordeaux, Sochaux et Valenciennes. Le week-end dernier, les Chamois ont de nouveau montré leurs fébrilités en étant incapables de battre une équipe de Quevilly Rouen réduite à 9 (3-3).

Club français doyen, Le Havre est coutumier de la Ligue 2 et joue régulièrement le haut du tableau. L'an passé, les Normands avaient été plutôt décevants, ce qui a certainement poussé les dirigeants à se séparer de Paul le Guen et d'introniser l'ancien entraîneur amiénois Luka Elsner. Après un départ poussif avec un nul contre Grenoble et un revers à Valenciennes, Le HAC a passé la vitesse supérieure avec notamment une démonstration face à Saint-Etienne (0-6) dans le Forez. Sur leur lancée, les Havrais viennent de remporter leurs deux derniers matchs face au promu lavallois (1-3) et surtout lors du derby normand face à une équipe caennaise alors leader du classement (1-2). Le HAC s'appuie sur sa puissance collective pour engranger des résultats. Quatrième de Ligue 2, Le HAC pourrait enchaîner face à une formation niortaise dans le dur.