Pronostic Niort Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort sur sa lancée face au Havre

Après avoir connu 2 saisons galère, Niort se montre très intéressant lors de ce nouvel exercice, au point de frapper à la porte des playoffs. En effet, en s'imposant en match en retard face à Dunkerque (2-0) en milieu de semaine, les Chamois sont revenus sur Le Havre (6) et n'accusent plus que 3 points de retard sur Auxerre, qui occupe le dernier strapontin de barragiste. De plus, il est important de préciser que Niort a encore un match en moins, avec une rencontre en retard à disputer face au mal classé Grenoble (le 15/02). Sur une très belle dynamique, les hommes de Sébastien Desabre viennent d'enchainer 4 victoires et un nul lors des 5 dernières journées de championnat. Lors de ce passage, les Niortais ont notamment dominé Toulouse (2-1), Pau (3-0), Caen (2-0) et Dunkerque (2-0). Face à un adversaire direct pour les playoffs, les Chamois veulent profiter de leur bonne forme pour se placer.

De son côté, Le Havre se montre également intéressant lors de cette saison. La formation normande est aux portes des playoffs depuis quasiment l'entame du championnat mais n'arrive pas à passer ce palier. En effet, les Normands ont eu plusieurs opportunités d'intégrer le top 5 mais ont à chaque fois raté le coche. Dernièrement, les hommes de Paul le Guen ont dû se contenter de partager les points avec le Paris FC (2-2) et Rodez (0-0). Sur une série de 3 matchs sans victoire, le HAC pourrait souffrir face à une formation niortaise en verve. A domicile, Niort qui a montré un visage encourageant ces dernières semaines, devrait pouvoir accrocher un résultat face aux Havrais.