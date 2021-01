Pronostic Niort Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre va chercher un résultat à Niort

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Cette opposition entre Niort et Le Havre met aux prises deux formations calées dans le ventre mou du classement. Les Chamois sont actuellement à la 11place avec 7 points d'avance sur le premier relégable Chambly. Niort doit ce classement à son excellente entame de saison. Bien partis, les hommes de Sébastien Desabre connaissent, en revanche, un passage difficile puisqu'ils restent sur 7 journées sans la moindre victoire. Plutôt performants d'habitude à domicile, les Niortais se sont inclinés face à Amiens lors de son dernier match à René Gaillard. Le week-end dernier, les Chamois sont passés proches de renouer avec la victoire mais ont finalement dû se contenter d'un match nul à Nancy (2-2). Auteur d'un doublé, Pape Ibnou Ba a inscrit son 10but depuis le début de la saison. Le scénario nancéen s'est reproduit mercredi à Chambly en match en retard, avec une égalisation tardive des locaux (1-1).De son côté, Le Havre réalise une saison décevante. Le club doyen compte un point de retard sur son adversaire du jour. Depuis le début de saison, l'équipe normande s'est imposée à 6 reprises face à des formations de bas de tableau et contre Amiens, dans le dur en début de saison. Lors des 12 dernières journées, le HAC n'a connu la victoire qu'à une seule reprise face à une formation de Chambly, engagée donc dans la lutte pour le maintien. La semaine passée, les Havrais sont passés tout près de s'imposer mais ont fait une nouvelle fois preuve de fébrilité en fin de rencontre. Les Guingampais en ont profité pour égaliser (1-1). Les hommes de Paul Le Guen restent sur deux nuls en Ligue 2 et semblent en mesure de tenir tête à une formation niortaise qui n'a plus gagné depuis 8 matchs toutes compétitions confondues, dans un match avec moins de 4 buts.