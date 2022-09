Pronostic Niort Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp enchaîne face à Niort

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Niort Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la relégation à plusieurs reprises ces dernières saisons, Niort avait connu un exercice dernier beaucoup plus calme. Cet été, les Chamois voulaient surfer sur cette dynamique pour obtenir leur maintien. Bien partis dans cette saison avec un succès sur Annecy, les Niortais ont ensuite vu leur coach Sébastien Desabre quitter le club pour prendre les rênes de la sélection de la République démocratique du Congo. Depuis, les Chamois enchaînent les contre-performances. Pour stopper cette hémorragie, le club a nommé Rui Almeida comme entraineur principal. Le technicien portugais n’a pas trouvé la solution et a vu ses nouveaux joueurs s’incliner face au Havre à domicile (0-1) et sur la pelouse d’Amiens (3-0). Suite à cette accumulation de mauvais résultats, Niort se retrouve en dernière position de la Ligue 2.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Guingamp est dans une dynamique bien plus heureuse puisque le club breton occupe la 5place avec 3 points de retard sur le leader sochalien. Les hommes de Stéphane Dumont pourraient même potentiellement revenir à égalité avec le FCSM car ils comptent un match en retard à disputer face à Rodez la semaine prochaine. Après avoir perdu un match important à domicile face à Sochaux (1-2), Guingamp s’est repris en s’imposant à Metz (3-6) avant d’enchaîner face à Saint-Etienne (2-1). Contre les Verts, les Guingampais se sont montrés très efficaces face à des attaquants stéphanois en manque de réalisme. Lors de 3 des 4 dernières journées de Ligue 2, l’En Avant a battu les trois équipes reléguées de Ligue 1, à savoir Bordeaux, Metz et Saint-Etienne. En forme, Guingamp devrait enchainer sur la pelouse d’une équipe niortaise lanterne rouge.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Guingamp encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !