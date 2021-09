Pronostic Niort Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp va mieux et confirme à Niort

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Niort - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proches de descendre lors des deux dernières saisons, Niort vise le maintien lors de ce nouvel exercice. Après 7 journées, le club niortais se retrouve en 13position avec seulement 4 points d’avance sur le 1relégable. Conscients de la difficulté de se maintenir, les Chamois luttent lors de chaque match pour engranger des points. Les hommes de Sébastien Desabre étaient plutôt bien partis avec 2 victoires, un nul et une défaite lors des 4 premières journées. Mais lors des dernières journées, Niort a rencontré plus de problèmes avec un revers au Havre (2-1) et un nul concédé à domicile face à un Amiens mal classé (0-0). Et puis la semaine passée, les Chamois ont totalement coulé à Auxerre (4-0). De plus, la formation niortaise a perdu son meilleur buteur de la saison dernière, Pape Ibnou Ba, transféré dans les dernières heures du mercato au Havre.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Guingamp peut remercier Frédéric Bompard qui a permis au club breton de se maintenir. Mais lors de l’intersaison, les dirigeants bretons ont décidé de confier l’équipe au prometteur Stéphane Dumont. Après des débuts poussifs, la formation bretonne semble avoir trouvé son rythme de croisière avec deux victoires face à Auxerre et le Paris FC, deux candidats à la montée, et un nul contre Ajaccio, actuellement 2, lors des 3 dernières journées de Ligue 2. Face au Paris FC, le nouvel attaquant Charles Abi (prêté par Saint-Etienne) a trouvé le fond des filets dès son premier match. Sur sa dynamique, l’En Avant semble en mesure de prendre le dessus sur Niort pour se replacer dans la 1partie de tableau.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Guingamp encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !