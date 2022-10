Pronostic Niort Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble résiste à Niort

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Niort Grenoble :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Passé proche de la relégation il y a deux et trois saisons de cela, Niort avait vécu un exercice dernier nettement plus tranquille. Le grand artisan de ce maintien, Sébastien Desabre a quitté de manière inattendue le club des Deux-Sèvres pour prendre les rênes de la République Démocratique du Congo. Ce départ semble avoir eu des conséquences dramatiques pour les Chamois qui accumulent les contre-performances. En effet, la formation niortaise reste sur 7 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Chamois ont eu la possession à Caen mais se sont au final inclinés face au réalisme des Normand (1-0). L’efficacité est un des grands problèmes de Niort qui reste 4 rencontres sans avoir marqué le moindre but.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble est sur un bon passage avec deux succès obtenus à domicile contre Caen et Laval, pour un nul à Saint-Etienne. Le week-end dernier, le GF38 est rentré pied au plancher dans son match face à Laval, inscrivant pas moins de 3 buts dans les 10 premières minutes. Par la suite, les hommes de Vincent Hognon se sont faits peur en encaissant deux buts avant la pause (score final 3-2). Ce début de match n’est pas sans rappeler celui réalisé à Geoffroy Guichard, où Jordan Tell avait marqué dès la 2minute. Ces dernières semaines, Grenoble s’appuie sur son réalisme avec les Tell ou Sanyang qui font preuve de précision. Sur une bonne dynamique, Grenoble devrait prendre au moins un point face à une équipe niortaise qui reste sur 7 matchs sans victoire.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Grenoble détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !