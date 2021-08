Pronostic Niort Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Peu de buts entre Niort et Grenoble

Passé très près de la descente lors des deux dernières saisons, Niort présente pour l'instant un bilan totalement équilibré d'1 victoire, 1 nul et 1 défaite sur ce début de nouvel exercice. En effet, les Chamois ont tout d'abord pris un point lors de son match nul obtenu sur la pelouse du Hainaut à Valenciennes (0-0), avant de perdre de peu à domicile face à Caen (défaite 1-0) mais de renverser Dunkerque dans le Nord samedi dernier (1-2). Sur les 3 premiers matchs de la saison, les Niortais n'ont donc marqué que 2 buts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Barragiste la saison passée après une belle 4place, Grenoble pourrait connaître un exercice nettement plus compliqué. Orphelin de son excellent coach Philippe Hinschberger parti à Amiens, le club isérois n'a pris qu'1 point sur les 3 premières journées. Battu largement d'entrée par 2 candidats à la montée, le Paris FC à domicile (0-4) et Auxerre en Bourgogne (3-0), le GF38 n'a pu faire mieux que match nul samedi dernier dans son stade des Alpes face à une modeste équipe guingampaise (0-0). Grenoble n'a donc toujours pas marqué cette saison, ce qui n'est pas si étonnant vu que le club a perdu cet été deux de ses meilleurs buteurs, Djitté et Willy Semedo, mais aussi son dynamiteur Benet. Entre ces deux équipes qui ne sont pas vraiment des foudres de guerre en attaque, on devrait voir logiquement moins de 3 buts.