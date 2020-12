Pronostic Niort Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble poursuit sa série d'invincibilité à Niort

Huitième de Ligue 2, Niort se comporte tout de même bien mieux que la saison passée pendant laquelle le club avait évité la relégation de justesse. Après un super début de nouvelle saison, les Chamois ont baissé de rythme, avec notamment deux dernières défaites à l'extérieur, dont l'une humiliante concédée sur la pelouse d'Auxerre (6-0) il y a 10 jours. A domicile en revanche, les Niortais restent sur deux belles victoires obtenues contre Clermont (1-0) et Ajaccio samedi (2-0), ce qui leur permet d'afficher un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite dans leur stade.

Comme Niort, Grenoble fait mieux que la saison passée. Mais avec carrément une place de leader, le GF 38 est même la plus grande surprise de ce début de championnat. Les Grenoblois sont sur une excellente série de 7 matchs sans la moindre défaite avec 5 victoires et 2 nuls contre deux candidats à la montée : Caen et le Paris FC. Très solide, le GF 38 pourrait obtenir au moins 1 nul chez une équipe niortaise sur courant alternatif mais qui encaisse tout de même peut de buts à domicile (5 buts encaissés en 7 rencontres).