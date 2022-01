Pronostic Niort Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort sur sa lancée face à Dunkerque

A deux doigts de la relégation lors des 2 dernières saisons, Niort connaît un exercice nettement plus convaincant. En effet, les Chamois ont réalisé une bonne entame qui leur a permis de prendre confiance. Actuellement, les hommes de Sébastien Desabre pointent en 7position. Les Niortais comptent 6 points de retard sur les places de playoffs et 9 unités d'avance sur la zone de relégation. A noter qu'avec deux matchs en retard à jouer, dont celui-là, le club niortais pourrait effectuer un beau rapprochement dans la lutte pour les barrages d'accession en prenant des points. Après avoir largement battu Pau (3-0) pour son dernier match de 2021, Niort a connu un début 2022 perturbé par la Covid. Les Chamois ont seulement repris la compétition fin janvier avec une très belle victoire à Caen vendredi (0-2). En forme, Niort reste sur 4 journées sans la moindre défaite avec notamment un très beau succès sur Toulouse (2-1) à la maison.

En face, Dunkerque souffre et lutte pour sa survie en Ligue 2. L'an passé, la formation nordiste avait difficilement obtenu son maintien et connaît un exercice nettement plus compliqué. En effet, les Dunkerquois sont avant-derniers de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Grenoble. Dans une partie basse de tableau très intense, chaque contre-performance se paye cash. Un nouveau revers ce mardi pourrait coûter sa place à Romain Revelli. Depuis quelques semaines, le technicien de l'USO ne parvient pas à redresser la barre. Sa formation reste sur une terrible série de 7 journées sans le moindre succès. Lors de ses deux derniers matchs, les Dunkerquois ont tout de même montré de la combativité en tenant tête à deux équipes qui jouent les playoffs, Sochaux (0-0) et le Paris FC (1-1). Le bilan en déplacement de Dunkerque est inquiétant avec 6 revers en 9 rencontres. En pleine forme depuis plusieurs semaines et pour son retour à la compétition vendredi, Niort devrait poursuivre sur sa dynamique en disposant d'une formation dunkerquoise pas au mieux loin de ses bases.