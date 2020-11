Pronostic Niort Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort confirme face à Dunkerque !

Proche d'être relégué la saison passée et sauvé par l'arrêt de la saison, Niort est nettement mieux parti lors de cet exercice. En effet, les Chamois occupent la troisième place du classement avec 17 points. Lors de ce très bon début de saison, Niort s'est seulement incliné à deux reprises, paradoxalement face à deux formations qui luttent pour le maintien, Châteauroux et Pau, en déplacement. A domicile, le club niortais est invaincu et reste sur un très beau succès face à Caen, candidat à la montée (3-0). Lors de la dernière journée, les Chamois ont décroché une très belle victoire face à Sochaux (3-4). Avec un match en retard, Niort ferait une belle opération en cas de succès face au promu dunkerquois.

Promu cette saison, Dunkerque compte 13 points après 10 journées. D'un point de vue comptable, le club dunkerquois réalise un départ solide. Les joueurs de Mercadal réalisent des coups comme ils l'ont fait face à Toulouse (1-0), Valenciennes (1-0), Guingamp (1-0) et Chambly (0-1). Lors de la dernière journée, les Dunkerquois ont fait preuve d'une belle résistance face au leader parisien en s'inclinant sur le plus petit des scores (0-1), concédant tout de même sa 5e défaite de la saison en 10 rencontres. Solides depuis le début de saison, les Chamois Niortais devraient s'imposer face au promu dunkerquois.