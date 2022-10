Pronostic Niort Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon saisit l’opportunité à Niort

L'an passé, Niort a vécu un exercice plutôt tranquille avec un maintien assuré rapidement. En début de saison, les Chamois ont perdu leur entraineur Sébastien Desabre, parti prendre les rênes de la République démocratique du Congo. Ce départ a déboussolé les Niortais, qui ont depuis accumulé les défaites. En effet, l'équipe des Deux-Sèvres affiche un bilan de 6 défaites et 2 matchs nuls lors des 8 dernières journées de championnat. Dernier de Ligue 2, le club niortais possède la pire attaque du championnat et l'une des pires défenses. Le week-end dernier, les hommes de Rui Almeida ont subi une déculottée sur leur pelouse face à Grenoble (0-3). L'expulsion de Kilama dès la 9minute a été fatale pour les Chamois qui ont ensuite subi les vagues iséroises.

Dijon était attendu comme l'un des candidats pour la montée avec l'arrivée d'Omar Daf. Le technicien sénégalais avait réalisé un excellent travail à Sochaux en amenant le club doubiste en playoffs. En début de saison, la mayonnaise semblait prendre avec 3 victoires et 2 nuls lors des 5 premières journées, mais le succès arraché à Metz (1-2) au soir de la 5e journée est le dernier obtenu par la formation bourguignonne. La suite fut même très douloureuse avec 4 défaites de rang face à Annecy, Bastia, Sochaux et Bordeaux. Finalement, les Bourguignons ont mis fin à cette mauvaise passe en obtenant le nul contre Le Havre (0-0) juste après la trêve internationale, mais sont retombés dans leurs travers en s'inclinant sur la pelouse d'une équipe d'Amiens (2-1) qui joue les premiers rôles. Le week-end dernier, le DFCO a dominé Quevilly Rouen à domicile, sans pouvoir faire la différence (0-0). Face à une équipe niortaise au fond du trou, Dijon pourrait retrouver les joies de la victoire et s'éloigner de la zone rouge.