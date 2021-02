Pronostic Niort Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort solide face à Châteauroux

Niort a connu une saison dernière très compliquée, proche d'être relégué en National. Cette saison, les Chamois ont tout mis en œuvre pour ne pas revivre cette situation. Avec 29 points après 23 journées, les Niortais sont calés en milieu de tableau mais ont besoin de quelques victoires supplémentaires pour assurer leur place en Ligue 2. Abonné au match nul lors des dernières journées, Niort reste sur 4 matchs sans la moindre défaite dont un très prolifique 3-3 contre le Paris FC. Les hommes de Sébastien Desabre ont fait preuve d'un très bel état d'esprit pour revenir au score à plusieurs reprises et pour ensuite tenir le nul en infériorité numérique. Sans victoire depuis son succès à domicile face à Ajaccio, Niort veut profiter de la venue de la lanterne rouge castelroussine pour s'imposer.

La mission des Chamois ne sera pas simple puisque Châteauroux vient de signer son plus beau succès de la saison en milieu de semaine face à un concurrent direct. La lanterne rouge a profité de l'expulsion d'un joueur de Chambly pour réaliser une excellente deuxième mi-temps (score final 4-0). Cette victoire importante a mis fin à 11 rencontres de Ligue 2 sans le moindre succès. Le club castelroussin a repris espoir et ne compte plus que 5 points de retard sur le premier relégable avec 15 matchs à jouer. En revanche, depuis sa victoire à Ajaccio lors de la 1re journée, la Berrichonne souffre en déplacement où elle reste sur 10 matchs sans le moindre succès (7 défaites et 3 nuls). Pour cette affiche, Niort, solide lors de ses dernières rencontres, devrait accrocher au moins un nul à domicile face à Châteauroux dans une rencontre avec plus d'un but.