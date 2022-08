Pronostic Niort Bastia : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Niort enchaîne face à Bastia

Proche de la relégation lors des exercices 2019/20 et 2020/21, Niort a vécu l'an passé une saison nettement plus tranquille en terminant dans le ventre mou du championnat à la 13place. Cet été, la formation niortaise a perdu son meilleur buteur Sissoko, parti à Sochaux, le milieu Louiserre ou le portier Braat. En revanche, les Chamois se sont renforcés avec les arrivées de Rocheteau ou de l'ancien Marseillais Kaboré. Pour sa première sortie officielle de la saison, le club des Deux-Sèvres est allé s'imposer sur la pelouse du promu, Annecy (1-2). Les hommes de Sebastien Desabre ont fait parler leur expérience et leur efficacité pour prendre le dessus sur une formation fraîchement débarquée en Ligue 2. Très bon depuis 2 saisons, l'ancien Marseillais Bilal Boutobba a été très en vue en Savoie en offrant une passe décisive à Merdji et inscrivant le second sur penalty. Le meilleur dribbleur de Ligue 2 l'an passé est convoité lors de ce mercato et pourrait quitter le club.

De son côté, Bastia avait connu un retour compliqué en Ligue 2. Le club corse a haussé le niveau dès lors que Régis Brouard a repris les rênes de l'équipe à l'automne dernier. Grâce à son excellente dynamique, les Corses ont atteint leur objectif de maintien. A l'intersaison, Le Cardinal a rejoint le Paris FC, tandis que les Saadi, Ducrocq ou Boyer sont aussi partis sous de nouvelles couleurs. En revanche, le Sporting a conservé Santelli, meilleur buteur du club l'an passé. Lors de la 1journée, Bastia a commis de grossières erreurs qui ont permis à Laval (0-2) de venir s'imposer à Furiani. Le défenseur Guidi a logiquement été expulsé et manquera ce match dans les Deux-Sèvres. Boosté par son succès à Annecy, Niort pourrait enchaîner à domicile face à une équipe bastiaise décevante la semaine dernière.