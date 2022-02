Pronostic Niort Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort et Auxerre dos à dos

Niort réussit une saison très encourageante après avoir été aux portes de la relégation lors des deux derniers exercices. En effet, les Chamois occupent la 7place avec seulement 4 points de retard sur le dernier qualifié pour les playoffs, qui n'est autre que …l'AJ Auxerre. Dernièrement, les protégés de Sébastien Desabre ont manqué deux belles opportunités d'intégrer le top 5 en s'inclinant face à Amiens (3-1) et contre le mal classé Grenoble (1-0) en milieu de semaine lors d'un match en retard. Ces points perdus en route ont mis à mal les ambitions niortaises. Cette opposition face à l'AJ Auxerre pourrait être un tournant dans la saison des Chamois, qui pourraient soit connaître une dernière ligne droite tournée vers les playoffs, soit une fin plus tranquille.

De son côté, l'AJ Auxerre est en train de vivre la même fin de saison que l'an dernier. En effet, les Bourguignons avaient glissé des playoffs dans les derniers moments, suite à une 2partie décevante. Après d'excellents débuts, le club bourguignon piétine depuis plusieurs rencontres avec trois nuls face à Ajaccio, Guingamp et Nancy pour une défaite face au Paris FC (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas su s'imposer face à une formation nancéenne, lanterne rouge. Au match aller, les Auxerrois n'avaient fait qu'une bouchée des Niortais (4-0) et auront à cœur de s'imposer dans les Deux-Sèvres pour se relancer dans le cadre des playoffs. Cette opposition entre deux prétendants aux barrages d'accession, qui ont du mal à gagner cette semaine, pourrait voir les deux équipes s'annihiler et se quitter sur un match sans vainqueur.