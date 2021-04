Pronostic Niort Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort freine encore Auxerre

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Niort - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Niort a connu une saison dernière très compliquée, proche d’être relégué en National. Les Chamois ont seulement été sauvés par une meilleure différence de buts. Mieux partis dans ce nouvel exercice, les Niortais ont rapidement pris de précieux points. En difficulté par la suite, les Chamois ont fait le dos ros mais se sont montrés solides au maximum pour accrocher plusieurs matchs nuls. Avec 8 points d’avance sur le premier relégable, Niort est bien parti pour se sauver. De plus, les hommes de Sébastien Desabre restent sur deux excellents résultats face à des formations sur le podium de la Ligue 2, avec un succès sur Toulouse (1-0) et un nul à Clermont (0-0). Face aux Auvergnats, le buteur local Ba a raté un penalty qui aurait même pu offrir la victoire à son équipe. Les Niortais veulent poursuivre sur leur belle série et enchaîner face à Auxerre.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AJ Auxerre semblait parti pour prendre l’une des 5 premières places, synonymes de barrages. Très bons lors de la première partie grâce à un jeu offensif très plaisant, les Auxerrois n’arrivent plus à gagner depuis plusieurs semaines. En effet, les hommes de Jean-Marc Furlan ont remporté une seule rencontre lors des 8 dernières journées, et c'était face à un Chambly (0-1) relégable. Les Bourguignons restent sur 5 matchs sans la moindre victoire avec 1 défaite contre Rodez et 4 nuls face à Amiens, le Paris FC, Valenciennes et lors de la dernière journée contre une équipe havraise qui joue en deuxième partie de tableau. Boosté par ses bonnes performances face à Toulouse et Clermont, Niort pourrait accrocher au moins un nul contre des Auxerrois, pas au mieux lors des dernières semaines dans une rencontre avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !