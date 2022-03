Pronostic Niort Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio va chercher des points à Niort

Aux bords de la relégation lors des deux dernières saisons, Niort se trouve actuellement dans le ventre mou du championnat avec une 7place et 8 points d'avance sur Dunkerque, premier relégable. Concernant la lutte pour les playoffs d'accession à la L1, les Chamois accusent 9 points de retard sur le dernier qualifié, Sochaux. En forme en début d'année 2022, les hommes de Sébastien Desabre ont depuis connu un trou d'air. En effet, lors des 4 dernières journées, les Niortais se sont systématiquement inclinés face à Amiens (3-1), Grenoble (1-0), Auxerre (0-1) et le week-end dernier sur la pelouse du Roudourou face à Guingamp (1-0). Les Chamois sont actuellement inoffensifs puisqu'ils n'ont pas inscrit le moindre but lors des 3 dernières journées.

De son côté, Ajaccio est totalement tourné vers la lutte pour la montée en Ligue 1. Actuellement, les protégés de Pantaloni occupent la troisième place du classement général avec 3 points de retard sur le Paris FC (2) et 6 sur Toulouse (1). Les Corses ont connu un coup de moins bien au début de l'année civile, qui s'est traduit par trois revers face à Caen, le Paris FC et Guingamp, pour un nul contre Auxerre. Cependant, la formation ajaccienne s'est reprise de très belle manière en s'imposant contre un adversaire direct, le FC Sochaux (1-0) et a confirmé le week-end dernier contre Rodez (2-1), avec un but de Krasso arrivé en prêt de l'AS Saint-Etienne lors du mercato hivernal. Meilleure défense de Ligue 2, Ajaccio possède les armes pour accrocher un résultat à Niort.