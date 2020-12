Pronostic Niort Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un 5e nul de rang pour Ajaccio face à Niort

Dixième de Ligue 2, Niort vient de subir une lourde défaite à l'Abbé-Deschamps face à Auxerre (6-0). Surclassés par les bourguignons, les Chamois veulent repartir de l'avant lors de la venue d'Ajaccio. La saison passé, Niort s'était sauvé de la relégation seulement grâce à une différence de buts favorable. Bien partis pour ce nouvel exercice, les Niortais rencontrent plus de difficultés lors des dernières journées. En effet, les protégés de Desabre ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. A domicile, le club niortais se montre en revanche plutôt convaincant avec 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. De son côté, Ajaccio sort d'une excellente saison au cours de laquelle ils étaient en course pour la montée. Si l'arrêt de la saison a salvatrice pour Niort, il a été destructeur pour les Corses. Sous le choc de cette décision, l'ACA a eu de grosses difficultés à rentrer dans ce nouvel exercice. Actuellement, Ajaccio occupe la 15place avec seulement 2 points d'avance sur la relégation. Les Corses se montrent nettement plus solides lors des dernières journées avec 5 matchs sans la moindre défaite. En revanche, l'accumulation de matchs nuls ne leur permet pas de progresser rapidement au classement. En clôture de la 14journée, Ajaccio a pour la 4e fois consécutive partagé les points avec Le Havre, lundi (1-1). Entre une équipe de Niort solide à domicile (1 seule défaite) et en quête de rachat, et une formation cors qui enchaîne les nuls, les deux équipes pourraient partager les points.