Pronostic Nîmes Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Nîmes – Valenciennes avec des buts de chaque côté

Dans une Ligue 2 extrêmement dense avec seulement 4 points qui séparent Valenciennes, le premier relégable, au 11le Nîmes Olympique, chaque point récolté est important dans l'optique du maintien. Ce Nîmes – Valenciennes pourrait offrir un bol d'air à son vainqueur. Les Crocos avaient très bien débuté cette saison en restant invaincu pendant 6 journées. Ensuite, les Nîmois ont perdu le fil avec 8 matchs sans le moindre succès. Les hommes de Pascal Plancque ont réagi à partir de début novembre, avec plusieurs succès importants face à Sochaux, Quevilly Rouen ou Nancy. Cette bonne passe a permis au NO de se replacer en milieu de tableau. Pour leur unique match de 2022, les Crocos ont réalisé une très bonne opération en s'imposant à Dijon (1-2) grâce à un Eliasson très inspiré, buteur et passeur décisif.De son côté, Valenciennes n'est pas au mieux avec la 18place du classement général. Les Nordistes avaient déjà connu un exercice dernier compliqué. Le club nordiste reste sur 4 matchs sans la moindre victoire en championnat avec des nuls contre Ajaccio (0-0), Sochaux (1-1) et Guingamp (1-1) pour une défaite contre le Paris FC (1-4). Paradoxalement, les hommes de Christophe Delmotte réussissent mieux en déplacement que dans leur stade du Hainaut. Loin de leur base, les Valenciennois n'ont perdu que deux rencontres de championnat face à Toulouse (1-0) et Amiens (3-0). Entre une équipe nîmoise qui a retrouvé des couleurs et des Valenciennois souvent très intéressants en déplacement et qui ont un besoin urgent de points pour ces 2 formations, on pourrait voir un match agréable avec des buts de chaque côté.