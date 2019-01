Pronostic Nîmes Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nîmes – Toulouse : des buts de chaque côté

Les Nîmois se sont parfaitement repris mercredi face à Nantes avec une victoire (1-0), stoppant ainsi une série de 4 revers de rang. Calé en milieu de classement avec 9 unités d'avance sur les premiers relégables, les Crocos comptent également un match de retard face à Angers. Les hommes de Blaquart veulent enchaîner un deuxième succès consécutif à domicile, grâce à leur jeu tourné vers l'avant. Après avoir fait évoluer son équipe en 4-3-3, Blaquart est revenu à un 4-4-2 qui marche bien mieux avec les offensifs Alioui, Bouanga, Ripart et Thioub, tous alignés.

Suite à sa défaite à domicile face à Strasbourg (1-2), Toulouse a su se ressaisir et a accroché Lyon avec un doublé du Suédois Durmaz lors d'un autre match à buts (2-2). Casanova était pourtant privé pour ce match de son capitaine Max-Alain Gradel, qui sera en revanche bien présent à Nîmes. Très bon depuis le début de saison, l'ancien Stéphanois sera l'atout majeur des Pitchounes en attaque comme il l'avait été face à Nice en Coupe de France début 2019 (4-1). Pour ce match entre ces deux formations redevenues joueuses, nous voyons un match ouvert avec des buts de chaque côté.