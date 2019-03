Pronostic Nîmes Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Nîmes prend le meilleur sur Strasbourg !

Le Nîmes Olympique reste sur deux défaites en déplacement : au Parc des Princes (3-0) et à Amiens (2-1). Calé en milieu de tableau, le promu réalise une bonne saison. Dans leur stade des Costières, les Nîmois restent d'ailleurs sur trois matchs sans défaite avec des belles victoires sur Dijon (2-0) et Angers (3-1). Les hommes de Blaquart proposent de bonnes prestations à domicile et vont tenter de prendre le dessus sur Strasbourg. A l'aller, les Crocos s'étaient d'ailleurs imposés à la Meinau (0-1). De son côté, Strasbourg semble déjà avoir la tête à sa finale de Coupe de la Ligue. Avec 17 points d'avance sur le 18, les Alsaciens sont quasiment assurés du maintien et peuvent légitimement se tourner vers leur finale. Très bon durant de nombreux mois, Strasbourg a baissé de pied malgré sa prestation solide réalisé à domicile face à Lyon sur laquelle le Racing a réussi à accrocher le nul par l'intermédiaire de l'ancien Clermontois Ludovic Ajorque, auteur d'un doublé après avoir été mené de 2 buts. En déplacement, le RCS s'est incliné lors de 3 des 4 derniers matchs, pour un nul face à Caen (19e). Pour ce match, nous voyons des Nîmois solides à domicile prendre le dessus sur des Strasbourgeois tournés vers leur finale du 30 mars.