Pronostic Nîmes Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Saint-Etienne se relance à Nîmes !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes - Saint-Etienne chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Nîmes Olympique vient d’enchaîner un onzième match sans victoire en Ligue 1 dont il est avant-dernier. Les hommes de Bernard Blaquart comptent désormais 4 points de retard sur Metz, 18, et 5 sur Amiens (17). Les Crocos viennent de signer un troisième match consécutif dans lequel ils n’ont pas réussi à marquer. Combatifs, les Gardois manquent de talent offensif et ne sont pas non plus très solides défensivement. Le seul rayon de soleil est venu des 1/16e de finale de la Coupe de la Ligue, où Nimes s’est imposé face à Lens (3-0) mais qui avait aligné une équipe très remaniée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Saint-Etienne arrive dans le Gard pour se relancer. Les Verts connaissent un coup de moins bien avec 3 défaites de rang mais il ne faut pas oublier que Claude Puel avait signé une énorme série de 11 matchs sans défaite à son arrivée dans le Forez. Denis Bouanga, excellent depuis son arrivée, retrouve son ancien club. En difficulté en début de saison, Sainté s’était d'ailleurs relancé en s’imposant à Nîmes fin septembre (0-1). Supérieurs sur le papier, les Verts espèrent réitérer cette opération et se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue alors que Nîmes a sans doute le maintien comme objectif principal.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 5 janvier seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1ers paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Saint-Etienne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !