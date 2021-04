Pronostic Nîmes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nîmes – Saint Etienne : les Crocos ont faim

La 31journée de Ligue 1 nous offre une affiche importante dans l'optique du maintien entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Etienne. Les Nîmois ont réussi un exploit lors de la dernière journée en s'imposant face au leader lillois au stade Pierre Mauroy (1-2). Ce succès a permis à la formation gardoise de recoller avec Lorient et de revenir à 4 petits points de l'AS Saint-Etienne et de Strasbourg. Les hommes de Pascal Plancque sont conscients qu'un succès ce dimanche relancerait encore plus la lutte pour le maintien. Pour cette rencontre, le Nîmes Olympique devrait récupérer son capitaine Briançon de retour de blessure. Dans son stade des Costières, la formation gardoise reste sur 4 matchs sans défaite avec des succès sur Bordeaux et Lorient, et des nuls contre Nantes et Montpellier.

De son côté, l'AS Saint-Etienne est toujours aussi irrégulière. Les Verts pensaient avoir fait une bonne opération pour le maintien en s'imposant à Angers (0-1) mais ont ensuite été surclassés par l'AS Monaco (4-0). De plus en plus contesté, Claude Puel doit trouver les solutions pour permettre au club du Forez de se maintenir. Au rayon des bonnes nouvelles, les Verts se comportent plutôt bien actuellement en déplacement où ils ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur. En revanche, les Stéphanois se montrent décevants dans les confrontations directes face aux mal classés, comme le prouvent leurs assez récentes défaites à Strasbourg ou à Lorient. Pour cette rencontre, Puel devrait pouvoir compter sur l'important Romain Hamouma, absent depuis plusieurs semaines. Revigoré par son succès à Lille, Nîmes semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation stéphanoise, pas au mieux face à des adversaires directs.