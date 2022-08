Pronostic Nîmes Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Encore un match pauvre en buts entre Nîmes et Rodez ?

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Encore en Ligue 1 il y a 2 ans, Nîmes n'a pas su se mêler la saison passée à la lutte pour remonter. En difficulté en début d'exercice, les Gardois étaient tout de même parvenus à se maintenir et à finir à une honorable 9place. Reparti cette saison avec Nicolas Usaï qui avait pris l'équipe en cours de route en début d'année, Nîmes a en revanche perdu son capitaine Briançon et son dynamiteur Ferhat cet été. Lors de la 1journée, Nîmes a été battu aux Costières par une équipe caennaise qui a très bien démarré (0-1). La semaine passée, les Crocodiles n'ont pu faire mieux qu'un match nul concédé aux Costières face à Saint-Etienne (1-1).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En Ligue 2 depuis 4 saisons, Rodez joue systématiquement le maintien. Toujours coachés par Laurent Peyrelande qui arrive à insuffler un gros esprit de bagarre à son équipe, les Ruthéniens ont fini seulement en 17position la saison passée, avec 3 points d’avance sur Quevilly-Rouen, barragiste. Cela s'annonce encore dur cette année pour le club. Décevant lors de sa préparation, Rodez a tenu le match nul à Quevilly-Rouen (0-0), lors de la 1journée, face à une autre équipe qui devrait jouer le maintien. Avant de chuter lourdement à domicile face à Bordeaux le week-end dernier (0-3). Entre une équipe de Nîmes qui n'a scoré qu'1 but et Rodez qui n'a pas encore marqué de but cette saison, on devrait voir un match à moins de 3 buts ce samedi soir aux Costières- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !