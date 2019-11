Pronostic Nîmes Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes accroche Nîmes !

A l'heure d'accueillir le Stade Rennais, le Nîmes Olympique reste sur 4 matchs sans défaite. En milieu de semaine, les jeunes Crocos ont réussi une bonne prestation face au RC Lens (3-0) et ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Lors des 9 dernières journées de Ligue 1, le club gardois n'a perdu qu'à 2 reprises face à Montpellier et Saint-Etienne, pourtant le NO ne pointe qu'à la 18e place, celle de barragiste. Les Nîmois payent leur accumulation de matchs nuls (5 comme Brest) qui ne leur permettent pas de progresser au classement. Dans leur stade des Costières, les Crocos restent sur deux contre-performances en Ligue 1 avec une défaite face aux Verts et un nul face à Amiens.

Le Stade Rennais a retrouvé des couleurs le week-end dernier en s'imposant face à Toulouse dans un match au scénario spectaculaire, avec un dernier but marqué au bout du temps additionnel inscrit par le jeune Gboho. Ce succès a mis fin à une série de 10 matchs sans victoire et de 4 revers de rang. Comme un symbole de l'unité rennaise, les joueurs se sont précipités sur leur entraîneur pour lui afficher leur soutien, alors que son avenir s'assombrissait. Le club breton dispose d'un effectif en mesure de jouer les premiers rôles dans le championnat. Revigoré par ce succès et toujours capable d'offrir un très beau foot, Rennes semble en mesure d'accrocher au moins un nul à Nîmes.