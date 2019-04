Pronostic Nîmes Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un Nîmes - Rennes ouvert entre deux équipes libérées !

Avec sa victoire sur Caen le week-end dernier (2-0), Nîmes a assuré sa place dans l'élite la saison prochaine (16 points d'avance à 7 journées de la fin). Promu cette saison, les hommes de Blaquart ont proposé de belles choses et vont très logiquement continuer en L1. Suite à leur bonne prestation inachevée à Saint-Etienne (défaite 2-1), les Gardois désiraient cette fois finir le match avec les 3 points. Désormais, c'est avec l'esprit libéré que Nîmes va pouvoir aborder cette fin de saison, en jouant le football offensif qu'on lui connaît. La bande à Blaquart est l'une des formations les plus spectaculaires de Ligue 1 (près de 3 buts/match) et surtout elle a marqué autant de buts qu'elle en a encaissé.

De son côté, Rennes est davantage tourné vers sa finale de Coupe de France face au PSG après sa récente victoire à Lyon en demi-finale (2-3). Assurés du maintien, les Bretons peaufinent leur confiance pour le rendez-vous au Stade de France. Les hommes de Stéphan jouent l'esprit libéré et nous offrent des rencontres très animées comme celle de samedi face à Angers (3-3). Les attaquants rennais, à l'image d'un Hatem Ben Arfa très inspiré et auteur d'un but superbe, sont en forme. Pour ce match en retard entre deux formations qui n'ont rien à perdre et jouent un football offensif, nous voyons une partie ouverte avec des buts de chaque côté. Ce pari est d'ailleurs passé sur les 2 derniers matchs des Rennais, et sur 3 des 4 dernières rencontres des Nîmois.