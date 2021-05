Pronostic Nîmes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Stade de Reims résiste à Nîmes

Engagé dans la lutte pour le maintien, le Nîmes Olympique a réalisé une très mauvaise opération le week-end dernier. En effet, les Crocos se sont inclinés dans le Nord face à des Lensois (2-1) qui ont évolué en infériorité numérique quasiment toute la rencontre. De plus, les Gardois ont vu Nantes s'imposer dans le même temps et lui ravir la place de barragiste. Avec 4 points de retard sur Lorient, Nîmes peut toujours se sauver mais doit réagir dès ce week-end. Aux Costières, les protégés de Pascal Plancque restent sur 4 rencontres sans la moindre victoire avec des nuls face à Nantes, Montpellier et Strasbourg pour une défaite face à Saint-Etienne. Pour ce match important, le club nîmois devrait être privé de deux de ses cadres puisque Ripart est sorti blessé face à Lens tandis que Briançon est toujours à l'infirmerie.

De son côté, le Stade de Reims ne risque plus rien avec ses 10 points d'avance sur la relégation. Le club champenois vit ses dernières heures avec David Guion à sa tête. L'an prochain, le club sera désormais entraîné par l'espagnol Oscar Garcia, qui avait connu un passage décevant à l'AS Saint-Etienne. Costaud lors des dernières semaines, avec une accumulation de matchs nuls (7 en 9 journées), Reims s'est incliné lors de la journée précédente face à l'Olympique de Marseille (1-3), en course pour les places européennes. Solide, le Stade de Reims semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation nîmoise en galère aux Costières.