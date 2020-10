Pronostic Nîmes PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG facile à Nîmes

Barragiste lors de l'arrêt de la saison, le Nîmes Olympique doit notamment son maintien aux décisions des instances du foot français de ne pas avoir fait disputer de barrages. Les Crocos sont actuellement en 13position avec 8 points au compteur. Les Gardois ont dominé Brest (4-0) lors de la 1journée et sont allés s'imposer à la Mosson dans le derby face à Montpellier (0-1) lors de la dernière journée. Les hommes d'Arpinon ont également glané des points en route face à Lyon (0-0) et Lens (1-1). L'Algérien Zinedine Ferhat réalise un excellent début de saison avec un bilan de 3 buts et 2 passes décisives.

En face, le PSG a connu un départ compliqué, marqué par de nombreuses absences. Le club francilien a terminé sa saison tardivement puisqu'il a disputé la finale de la Ligue des Champions face au Bayern, et a vu ensuite plusieurs de ses éléments être positifs à la Covid pendant leurs courtes vacances. Battu par Lens et Marseille lors des 2 premières journées, le PSG s'est ensuite repris en dominant Metz (1-0) à 9 contre 11, Nice (0-3), Reims (0-2) et Angers (6-1). Les hommes de Tuchel montent en puissance et vont pouvoir compter sur leurs nouvelles recrues à savoir Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. A quelques jours du début de la Ligue des Champions, les Parisiens vont vouloir frapper fort en championnat pour revenir sur le leader rennais. Aux Costières, le PSG devrait pouvoir s'imposer avec au moins 2 buts d'avance.