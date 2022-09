Pronostic Nîmes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Nîmes – Paris FC avec des buts de chaque côté

Après avoir passé 3 saisons en Ligue 1, le Nîmes Olympique dispute son second exercice consécutif en L2. Incapable de pouvoir se mêler à la lutte pour la montée l'an passé, les Crocodiles semblent partis pour une saison galère. En effet, après 9 journées disputées, le NO se trouve seulement en 17position avec un point de retard sur le 1non relégable. Les Nîmois ont connu une entame moyenne où ils ont tout de même accroché deux succès contre Rodez (1-0) et Laval (1-0). Depuis cette dernière victoire, les Crocodiles souffrent avec 3 revers lors des 4 dernières journées face à Grenoble, Valenciennes et Sochaux. Nicolas Usaï a profité de la trêve internationale pour organiser un match amical que ses hommes ont perdu contre Toulouse (2-1). En quête de points, le NO espère profiter d'un Paris FC pas au mieux. En effet, barragiste lors des deux dernières saisons, le club francilien connait une entame bien en-deçà des attentes. Actuellement, le Paris FC doit se contenter de la 12position avec 10 points. Les hommes de Thierry Laurey ont seulement remporté deux rencontres depuis le début de saison face à Quevilly Rouen (1-0) et contre Grenoble (1-2). A force d'accumuler les contre-performances, les Parisiens se retrouvent déjà à 9 points du leader sochalien. Lors de la dernière journée, les Franciliens se sont fait surprendre à domicile par une équipe de Rodez (1-2) pas spécialement au meilleur de sa forme. Pour cette affiche entre deux équipes en difficulté, on pourrait voir des buts de chaque côté, comme lors des 6 dernières rencontres du Paris FC.