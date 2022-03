Pronostic Nîmes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enchaîne face à Nîmes

Relégué de Ligue 1, le Nîmes Olympique réalise une saison en dent de scie. Neuvième de Ligue 2, le club gardois possède 8 points d'avance sur le premier relégable et accuse 9 unités de retard sur les playoffs d'accession à la L1. Calés dans le ventre mou du championnat, les Crocos ne devraient pas rencontrer de problèmes pour se maintenir puisque quelques victoires devraient leur assurer de conserver leur place. Après avoir lancé 2022 par 3 victoires de rang face à Dijon, Valenciennes et Pau, le NO a subi deux revers face à des mal classés Dunkerque et Caen. Les Nîmois ont profité de la réception de l'avant-dernier Grenoble (3-1) pour décrocher 3 points précieux avant de chuter face à une équipe amiénoise en forme ces dernières semaines (3-0).

De son côté, le Paris FC est tout simplement inarrêtable depuis de longues semaines. En effet, les hommes de Thierry Laurey sont invaincus depuis 14 rencontres en Ligue 2. Cette excellente série a dans un premier temps permis au Paris FC de se replacer d'abord parmi les barragistes puis de remonter à la 2place qui permet de monter directement. Les Parisiens accusent 3 points de retard sur Toulouse mais possèdent eux-mêmes 3 unités de plus que le troisième, Ajaccio. Le PFC veut accentuer cette avance pour atteindre son objectif, la montée en Ligue 1. Tenu en échec à Guingamp il y a 15 jours (1-1) avec un but concédé dans les dernières secondes de la rencontre, le club francilien s'est repris dans l'affiche de la précédente journée face à Sochaux (3-1). Lors du mercato hivernal, le club a recruté des joueurs expérimentés comme Boutaïb ou Iglesias, venus suppléer le départ de Gaëtan Laura. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs, le Paris FC pourrait décrocher un nouveau succès à Nîmes.