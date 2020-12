Pronostic Nîmes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM reçu 5/5 à Nîmes

Barragiste lors de l'arrêt de la saison dernière, le Nîmes Olympique lutte déjà pour son maintien. Le club gardois réussit quelques coups comme lors de la première journée face à Brest (4-0), ou lors du derby face à Montpellier et plus récemment à Reims (0-1). Pour le reste, les Crocodiles se montrent globalement décevants et possèdent seulement trois points d'avance sur la zone de relégation. Depuis sa victoire inaugurale face à Brest, Nîmes souffre aux Costières et n'a pris qu'un point lors de ses 5 rencontres suivantes à domicile : un nul face à Lens. Le week-end passé, les hommes d'Arpinon se sont logiquement inclinés en Principauté face à Monaco (3-0), dans une rencontre marquée par l'expulsion de Lucas Deaux qui sera donc suspendu.

De son côté, l'Olympique de Marseille se montre décevant en Ligue des Champions mais efficace en Ligue 1. Le club phocéen occupe la 6place du classement avec 2 matchs de retard, et pourrait être potentiellement leader du championnat en cas de double victoire. En Ligue 1, les hommes d'André Villas-Boas viennent certainement de livrer leur meilleure prestation en s'imposant samedi dernier face à Nantes au Vélodrome (3-1). Ce match a été marqué par l'ouverture du score de Florian Thauvin et par le premier but de la saison de Dario Benedetto. L'Argentin, auteur d'un triplé aux Costières l'an passé, espère que ce premier but soit le déclic tant attendu. En milieu de semaine, le club marseillais a mis fin à sa terrible série de 13 revers consécutifs en C1 en s'imposant face à l'Olympiakos sur un doublé de Dimitri Payet sur penalty. Sur leur lancée de leurs 2 bons derniers matchs, l'OM pourrait remporter son cinquième match consécutif en L1 face à une formation de Nîmes dans le dur.