Pronostic Nîmes Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice prend au moins un point à Nîmes !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Confronté à l'ogre de la Ligue 1 pour la 1re journée, Nîmes n'a rien pu faire au Parc des Princes (3-0). Bien en place, les Nîmois n'ont pas pu en revanche se montrer dangereux, eux qui ont perdu leur principales forces offensives à l'intersaison (Thioub, Bouanga, Alioui, Bozok). De plus, Despres est toujours en phase de reprise et les Nîmois se sont aussi affaiblis derrière avec les départs de Savanier, Maouassa et Ferri). Les matchs amicaux de l'été avaient déjà été inquiétant et les Crocos vont sans doute devoir recruter avant la fin du mercato.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice a aussi connu un été préoccupant, avec des grosses défaites face à Wolfsburg et Burnley en amicaux mais aussi une impossibilité de recruter, et les blessures d'Atal et Benitez. Mais comme la saison passée, Patrick Vieira arrive à gérer cet effectif limité. Face à une équipe d'Amiens peu inspiré, les Aiglons sont allés chercher un succès précieux à domicile samedi dernier (1-0). Victorieux de leurs deux matchs face à Nîmes la saison passée, les Niçois peuvent prendre au moins un point chez une équipe nîmoise qui ne semble pas encore compétitive.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nimes Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !