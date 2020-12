Pronostic Nîmes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nîmes – Nice de tous les dangers

Cette opposition entre le Nîmes Olympique et l'OGC Nice met aux prises deux formations en difficulté lors des dernières journées. Le club gardois s'attendait à lutter pour le maintien mais ne pensait pas se retrouver dans la zone de relégation dès le début de saison, surtout au regard de leur production de la 1journée où ils avaient surclassé Brest (4-0). En difficulté, le NO vient de s'incliner lors des 3 dernières journées face à Monaco, Marseille et le week-end dernier à Lorient. Le revers en Bretagne face à un adversaire direct pour le maintien a poussé les Crocos dans la zone de relégation. Les Nîmois possèdent le même nombre de points que les deux équipes qui les précédent et sont donc toujours dans le coup pour le maintien. En revanche, les Gardois souffrent offensivement avec seulement 2 buts inscrits lors des 8 dernières journées.

En face, l'OGC Nice ne s'attendait pas à vivre un tel début de saison. Les Aiglons ont effectué un recrutement conséquent lors du dernier mercato qui ne porte pas ses fruits pour le moment. Le passage compliqué vécu par les Niçois a poussé les dirigeants à se séparer de Patrick Vieira. Pour sa première à la tête de l'OGCN, le roumain Ursea a vu ses protégés obtenir le point du nul face à Reims (0-0). En revanche, les deux défaites de rang face à l'Hapoël Beer Sheva (1-0) et le week-end passé contre Rennes (1-0) ont montré que le mal était profond chez les Azuréens. Avec 18 points au classement, les Niçois doivent assurer face à Nîmes pour ne pas retrouver menacer par les équipes luttant pour le maintien. Pour cette rencontre entre deux équipes en manque de confiance, on devrait voir un match fermé entre Nîmes et Nice, avec moins de 3 buts comme lors des 3 dernières rencontres toutes compétitions des Aiglons, soit depuis l'arrivée d'Ursea.