Pronostic Nîmes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Nice enchaîne à Nîmes

Nîmes pensait repartir de l'avant suite à son succès obtenu à Marseille mi-janvier (1-2), mais vient au contraire d'enchainer trois revers consécutifs face à Angers (3-1), le Paris Saint-Germain (3-0) et Monaco (3-4). En grande difficulté, le club gardois s'est séparé ce week-end de Jérôme Arpinon et a confié les clés de l'équipe à Pascal Plancque. Pour sa première sur le banc nîmois, l'ancien coach de Niort a vu son équipe s'incliner dans une rencontre spectaculaire face à Monaco (3-4). Intéressants offensivement avec un excellent Fehrat à la baguette, le Nîmes Olympique commet de nombreuses erreurs défensives. Concentrés sur le maintien, les Crocos devraient privilégier le déplacement du week-end à Dijon plutôt que ce tour de Coupe de France.

De son côté, Nice s'est donné un bon bol d'air en dominant le SCO d'Angers (3-0) dimanche. Ce succès permet aux Aiglons de compter 10 points d'avance sur la relégation. En plus de cette excellente opération, les Niçois se sont montrés efficaces offensivement et viennent également de signer leur premier clean sheet de la saison à domicile. Cette performance défensive est certainement à mettre au crédit de la nouvelle charnière composée par les deux grands espoirs français Todibo et Saliba. Désireux de lancer une série de résultats, les Azuréens devraient se servir de ce tour de Coupe de France comme d'un tremplin. Revigoré par sa victoire du week-end, Nice devrait enchaîner face à des Nîmois, qui vont a priori privilégier le maintien en L1.