Pronostic Nîmes Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des Crocos sans mordant à Nîmes face aux Canaris nantais !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Nîmes - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Nîmes Olympique paie cette saison son excellent exercice de l’an passé, lors duquel le promu avait réalisé de très belles choses. Ces bonnes performances ont éveillé l’intérêt des autres clubs sur les meilleurs éléments gardois. Les Savanier, Bouanga, etc., essentiels la saison passée sont partis et réalisent de très bonnes performances sous leurs nouvelles couleurs. Avant-dernier de Ligue 1, Nîmes vient d’enchaîner une dixième journée sans victoire. Bernard Blaquart a même vu ses hommes craquer lors des deux derniers matchs face à Lyon (0-4) et Bordeaux (6-0). Contre les Rhodaniens, les Nîmois se sont rapidement retrouvés à 9 et vont donc avoir en plus des joueurs suspendus (Théo Valls et Gaétan Paquiez) pour ce match.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Canaris sont eux calés dans la première partie de tableau. Les hommes de Christian Gourcuff viennent de remporter leurs deux derniers matchs à la Beaujoire face à Dijon et Toulouse, et ont livré deux prestations intéressantes à Paris et Brest. En confiance, les Canaris veulent profiter des doutes nîmois pour repartir des Costières avec un résultat. Les Nantais marquent peu et 12 de leurs 17 matchs ont offert moins de 3 buts, tandis que Nîmes a marqué seulement 3 buts sur les 7 dernières journées. Cette rencontre devrait logiquement être assez pauvre en buts.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !