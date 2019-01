Pronostic Nîmes Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nantes peut ramener un résultat de Nîmes !

Les Nîmois ont vu leur match du week-end face à Angers être reporté. Pour leur unique sortie de 2019, les Crocos ont été humiliés par Lyon-la-Duchère en Coupe de France (3-0). Ce revers est la quatrième consécutif pour les hommes de Blaquart qui avaient déjà mal fini 2018. Le Nîmes Olympique est dans le ventre mou de la Ligue 1 et compte 6 points d'avance sur la relégation. Dans leur stade des Costières, les Crocos n'ont remporté que 2 matchs : face à Marseille et face à Amiens. Performants hors de leur base, les Nîmois recherchent de la constance à domicile. De son côté, Nantes a laissé passer une belle opportunité lors du derby face à Rennes. La réaction des hommes d'Halihodzic en seconde période n'a pas été suffisante pour revenir au score (défaite 0-1). Depuis l'arrivée de coach Vahid, les Canaris ont retrouvé des couleurs. Solides contre Rennes, les Nantais se sont fait surprendre sur coup de pied arrêté. Les Nantais n'ont pas été en réussite à l'extérieur depuis le début de saison mais ce manque de résultats peut s'expliquer par l'adversité affrontée (PSG, Saint-Etienne, Lille, Bordeaux ou Rennes). Pour ce match, nous voyons des Nantais dans le rythme décrocher au moins un nul face à des Nîmois dans le dur.