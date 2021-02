Pronostic Nîmes Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nîmes – Nantes : Les 2 équipes marquent

Le Nîmes Olympique joue lors de cette semaine une grande partie de son avenir en Ligue 1. En effet, les Crocos viennent de s'imposer face à Dijon (0-2) et ont ensuite enchainé aux Costières face à Bordeaux (2-0). En match en retard face à Lorient, les Nîmois ont décroché 3 points précieux grâce à un penalty de Ripart, qui leur a permis de sortir de la zone rouge (1-0). Néanmoins, le Nîmes Olympique ne compte qu'un point d'avance sur les Canaris et les Merlus. Cette réception de Nantes est donc primordiale pour la survie du club gardois dans l'élite. En regain de forme lors des derniers matchs, Nîmes veut poursuivre sur cette dynamique pour se maintenir et jouera ensuite mercredi face à Nice dans un autre match important pour le maintien.

De son côté, le FC Nantes a retrouvé quelques couleurs depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. En effet, les Canaris sont allés s'imposer sur la pelouse d'Angers (3-1) avant de tenir tête à l'Olympique de Marseille à la Beaujoire (1-1), bien aidé par une grossière erreur de Mandanda. Nantes veut s'appuyer sur ces prestations pour prendre des points dans le Gard. A l'aller, les Nantais avaient battu les Crocos à la Beaujoire, pour ce qui constitue l'une de leurs rares victoires de la saison. Double passeur décisif à Angers et buteur contre l'OM, Ludovic Blas est l'homme en forme des Canaris. Ces deux équipes, en regain de forme, devraient prendre des risques pour s'imposer et prendre les 3 points. On devrait donc voir un match avec des buts de chaque côté, comme lors de 5 des 6 derniers matchs du FCNA.