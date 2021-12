Pronostic Nîmes Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes – Nancy : les Crocos retrouvent de l’appétit

Le Nîmes Olympique a vécu une saison dernière galère en Ligue 1 qui s'est logiquement ponctuée par une relégation. Pour autant, les Nîmois ne se sont pas laissés abattre et ont bien lancé leur saison de Ligue 2. En effet, les hommes de Pascal Plancque sont restés invaincus lors des 6 premières journées, décrochant notamment des succès face à Dijon, Valenciennes et Dunkerque. Ensuite, les joueurs gardois ont connu un gros passage à vide caractérisé par 8 journées sans le moindre succès en septembre et octobre. Sur cette période, le NO enchaînait les défaites (6) et a glissé vers la zone de relégation. Néanmoins, le club nîmois s'est refait une santé en enchainant des victoires contre Sochaux (0-1) et le promu Quevilly Rouen (2-1), et s'est également qualifié pour les 32de finale de la Coupe de France où il retrouvera le Toulouse Football Club. Cette bonne dynamique s'est seulement arrêtée lors de la dernière journée avec un revers enregistré à Rodez vendredi dernier (1-0). Douzième du classement, Nîmes ne compte que 2 points d'avance sur le premier relégable, Bastia, et doit prendre des points à domicile. En face, l'AS Nancy Lorraine semble loin de ces années Ligue 1. L'intersaison dernière a été agitée en Lorraine avec le départ de Jean-Louis Garcia et l'arrivée de Stendel qui s'est avérée être un choix non payant pour Nancy, puisque le club lorrain s'est rapidement retrouvé largué au classement. Pour relancer le club, les dirigeants nancéens ont confié la responsabilité de l'équipe à Benoit Pedretti, qui débute en tant que coach. Le fameux choc psychologique a fonctionné car l'ASNL a connu plusieurs résultats intéressants avec ses premiers succès en championnat face à Niort et Guingamp et une qualification pour les 32de finale de la Coupe de France. En revanche, les Nancéens restent sur deux revers consécutifs en Ligue 2 face à Rodez et sur la pelouse du promu Quevilly Rouen, et sont derniers du classement. Face à la lanterne rouge nancéenne, les Crocos nîmois vont tenter d'aller chercher une 3e victoire sur ses 4 derniers matchs de Ligue 2.