Pronostic Nîmes Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nîmes face à la défense de Montpellier

Le Nîmes Olympique effectue une saison satisfaisante. Promus cette saison, les Crocos occupent la 11place en Ligue 1 avec 11 points d’avance sur la zonrelégation. Les hommes de Blaquart enchainent victoires et défaites. En déplacement à Nice le week-end dernier, les Nîmois se sont inclinés logiquement (2-0). Blaquart a des problèmes offensifs avec un Bozok en manque d’efficacité et un Despres blessé pour de longs mois. Au match aller entre les deux formations, Montpellier s’était facilement imposé (3-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Héraultais ont connu un passage difficile mais sont toujours à la lutte pour les places européennes. La victoire du week-end dernier face à Caen a redonné le sourire aux hommes de Der Zakarian, qui a stoppé une série de 6 matchs sans victoire. Les Montpelliérains pêchent offensivement ces derniers temps avec notamment un duo Laborde-Delort en perte de vitesse. Par contre, Der Zakarian peut s’appuyer sur une défense toujours très performante. Les 8 derniers matchs du MHSC se sont terminés avec moins de 3 buts. Pour ce derby qui se sans doute haché et virir face à Nîmes, nous partons donc sur le pari "Moins de 2,5 buts".- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !