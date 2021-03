Pronostic Nîmes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier s’impose dans le derby à Nîmes

Ce dimanche, le Nîmes olympique reçoit Montpellier dans le cadre de la 29journée de Ligue 1. Ce derby revêt plusieurs intérêts avec, d'une part, une formation nîmoise qui lutte pour son maintien, tandis que Montpellier joue les places européennes. Mal en point début février, le club gardois s'est repris en enchaînant 3 succès consécutifs face à Dijon, Bordeaux et Lorient. Les Crocos ont ensuite poursuivi avec un nul contre Nantes (1-1). Lors de la dernière journée, les hommes de Plancque se sont inclinés à Nice (2-1), ce qui a stoppé leur excellente dynamique. Lors de la phase aller, le Nîmes Olympique avait rencontré de grosses difficultés, mais s'était tout de même imposé à la Mosson (0-1). Actuellement, le club gardois occupe la 18place avec deux points de retard sur Lorient. De son côté, Montpellier est toujours dans le coup pour les places européennes, puisque les Héraultais ne comptent que 4 points de retard sur Lens, 5. La saison du MHSC est sinusoïdale avec des bons passages, mais aussi des périodes plus compliquées. À l'heure actuelle, les hommes de Michel Der Zakarian ont retrouvé des couleurs avec une série de 8 matchs sans la moindre défaite. Le week-end passé, les Montpelliérains se sont difficilement défaits d'Alès en Coupe de France (2-1) grâce à une réalisation décisive de Laborde en fin de match. Lors des deux dernières journées de Ligue 1, les partenaires d'Hilton ont partagé les points avec Reims et Lorient. Pour ce derby face à Nîmes, le MHSC va retrouver l'important Andy Delort et le polyvalent Le Tallec, de retour de blessure. En confiance depuis début février et au grand complet, Montpellier va vouloir prendre sa revanche par rapport au match aller. L'apport d'Andy Delort est un plus dans cette rencontre, et son équipe devrait prendre le dessus sur des Nîmois toujours instables.