Pronostic Nîmes Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nîmes – Monaco : des buts de chaque côté à prévoir !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nîmes finit plutôt bien la saison et occupent une belle 8e place. Le promu pratique un jeu très plaisant et les rencontres jouées par les hommes de Blaquart offrent souvent de nombreux buts. Le week-end dernier, ils ont décroché une belle victoire à Reims (3-0) et reste sur 7 matchs sans défaite à domicile (5 victoires, 2 nuls) avec des buts marqués sur chacune de ces rencontres. Les Crocos profitent désormais de cette fin de saison tranquille sans enjeu pour déployer le beau jeu qui a souvent été le sien sur cet exercice.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco multiplie les contre-performances et se retrouve plus que jamais sous la menace de Caen, barragiste. A 3 journées de la fin, les Monégasques doiventt engranger des points car, après Nîmes, ils doivent affronter Amiens qui lutte pour son maintien et Nice dans le derby de la Côte d’Azur. Le week-end dernier, les hommes de Jardim ont réalisé une très bonne première mi-temps face à St Etienne avant de s’écrouler (défaite 2-3). Les 3 dernières rencontres de l’AS Monaco se sont terminées avec à chaque fois des buts de part et d’autre. Pour ce match, on pourrait voir de nouveau les deux équipes marquer.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !