Pronostic Nîmes Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nîmes et Metz

Cette rencontre de la peur entre Nîmes et Metz pourrait être un tournant dans la saison. En effet, depuis le départ, plusieurs équipes sont à la lutte pour le maintien mais ont tous réussi à s’accrocher. Si Metz venait à l’emporter ce samedi soir, les Grenats (17) compteraient 6 points d’avance sur les Crocos, ce qui serait déjà un premier écart de fait. Dépouillé de ses meilleurs éléments lors du mercato estival, Nîmes souffre et poursuit son chemin de croix, avec 7 dernières journées sans victoire et une place de lanterne rouge. Aux Costières, les hommes de Blaquart réussissent à accrocher des résultats comme ils l’ont fait face à Toulouse, Brest ou Amiens.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Champion de Ligue 2 l’an passé, Metz s’attendait à lutter pour le maintien. Les hommes de Vincent Hognon occupent actuellement la place de barragiste pour la relégation. Inconstants, les Grenats sont capables de bonnes performances comme ils l’ont démontré face à Monaco ou Saint-Etienne, mais aussi des prestations moins abouties (Montpellier, Brest, etc.). Les stats ne sont pas vraiment bonnes pour voir les deux équipes marquer mais celles-ci vont vouloir les 3 points dans une rencontre qui semble vraiment déjà charnière pour le maintien. D'un côté, Nîmes sera poussé par son public et a marqué au moins 1 but sur 5 de ses 6 matchs joués à domicile cette saison, tandis que Metz peut compter sur son buteur Diallo pour faire la différence à tout moment et a scoré sur 3 de ses 4 dernières rencontres. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !