Pronostic Nîmes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Metz en forme prend au moins 1 point à Nîmes

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après 8 journées de Ligue 1, le Nîmes Olympique pointe en 16position avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. Les Gardois ont débuté la saison en trombe avec une large victoire face à Brest (4-0), mais ont ensuite connu 4 journées sans victoire. A la surprise générale, les Crocos sont allés s’imposer à la Mosson dans le derby face à Montpellier (0-1). Lors des deux dernières journées, les Nîmois n’ont pas démérité face au PSG (0-4) et Bordeaux (2-0) mais ont pêché dans l’efficacité lors des moments décisifs. Le défenseur Loïck Landre, expulsé face au PSG, purgera son dernier match de suspension face à Metz.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Au contraire de Nîmes, les Grenats ont connu un départ laborieux, pas aidé par un calendrier compliqué avec des oppositions face à Monaco, Lille et le PSG, mais va bien mieux. Lors de ces trois rencontres, les Messins avaient montré de bonnes choses et s’étaient inclinés par un seul but d’écart, et par deux fois lors des dernières minutes. Depuis le revers au Parc, les Grenats sont invaincus et culminent à la 10place avec 11 points. Le départ de Diallo et la blessure de Niane, excellent depuis le début de saison, laissaient présager d’un passage délicat pour Metz. Mais le retour aux commandes de Frédéric Antonetti a permis au contraire aux Messins de poursuivre leurs bonnes prestations, à l’image du week-end dernier face à Saint Etienne, où Nguette et Boulaya se sont mis en évidence (victoire 2-0 de Metz). En pleine forme, le FC Metz semble en mesure de prendre au moins un point à Nîmes.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !