Pronostic Nîmes Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon plus fort que les Crocos de Nîmes !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes – Lyon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant-dernier de Ligue 1, Nîmes accueille Lyon, seulement 10. Les Gardois connaissent une première partie d'exercice compliquée et viennent de subir une humiliation à Bordeaux. En effet, les hommes de Blaquart ont craqué au Matmut Stadium en encaissant 6 buts (défaite 6-0). Les Crocos restent sur 9 journées sans victoire et leur dernier succès remonte au 21 septembre lors de la réception de Toulouse, dernier. La seule note positive de ces dernières semaines a été la qualification en seizième de finale de la Coupe de la Ligue, obtenue à domicile face à un Lens remanié (3-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lyon est toujours aussi irrégulier. Vainqueur à Strasbourg qui est une équipe solide à domicile (1-2), l’OL s’est ensuite incliné dans son Groupama Stadium face à la plus mauvaise formation en déplacement, Lille (1-0). Sur leurs 8 derniers matchs, les Rhodaniens ont perdu 3 rencontres (également face à Marseille et le Zenit) mais en a tout de même gagné 5. Remplaçant de Sylvinho, Rudi Garcia est déjà sous pression mais son équipe a une très belle opportunité de se racheter face à une équipe nîmoise en grande difficulté. Lyon possède un effectif largement supérieur à celui de Nîmes et pourrrait s’imposer aux Costières.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !