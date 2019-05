Pronostic Nîmes Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon finit par une victoire face à Nîmes !

Le promu nîmois a réalisé une très bonne saison dans l'élite et a obtenu son maintien assez rapidement. Dans cette fin d'exercice 2018/2019 où certaines équipes ont déjà la tête à la saison prochaine, les Crocos ont joué le jeu. Les Gardois restent sur 3 matchs sans défaite à l'heure d'accueillir Lyon. Les hommes de Blaquart ont proposé un football intéressant tourné vers l'offensive avec Téji Savanier à la baguette. Le joueur nîmois attise les convoitises d'autres écuries. Performant aux Costières, le Nîmes Olympique aura néanmoins une mission difficile face à l'OL. Les Lyonnais ont retrouvé de l'allant dans cette dernière ligne droite avec 4 victoires et un nul. Assurés d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, les Rhodaniens veulent finir sur une bonne note, comme ils l'ont fait la semaine dernière pour leur dernier match au Parc OL. Certains éléments veulent se faire remarquer dans le but de signer dans d'autres clubs, d'autres pour conserver leur place dans l'effectif lyonnais qui verra arriver un nouveau coach. Pour cette dernière rencontre, Lyon devrait enchaîner et s'imposer à Nîmes.