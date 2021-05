Pronostic Nîmes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon douche le Nîmes Olympique

Dans une lutte pour le maintien qui bat toujours son plein, le Nîmes Olympique a toujours la possibilité de se sauver ou d’accrocher la place de barragiste. Pour cela, les Crocos vont devoir faire un sans-faute lors des deux dernières journées où ils affrontent successivement l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Malgré cette fin de calendrier loin d'être idéale, les hommes de Pascal Plancque ont retrouvé espoir en s’imposant avec la manière à Saint Symphorien face à Metz (0-3). Etant donné que dans le même temps, Lorient, Strasbourg et Brest se sont inclinés, les Gardois se retrouvent seulement à 3 points des Bretons et des Alsaciens. Comme souvent depuis le départ de cette saison, Ferhat et Ripart ont été les deux grands animateurs offensifs du NO face au FC Metz.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique lyonnais est lancé en chasse du podium de Ligue 1. Champion d’automne, le club rhodanien a livré une seconde partie de saison nettement moins aboutie. Irréguliers, les Lyonnais ont connu des défaites surprenantes face à Metz ou Montpellier. En revanche, en s’imposant au stade Louis II face à Monaco il y a 15 jours (2-3), la bande à Rudi Garcia s’est relancée pour décrocher le podium, et par conséquent une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Privé de plusieurs éléments face à Lorient la semaine passée (Depay, Marcelo, Caqueret et Denayer), l’OL s’en est remis à ses Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, auteur de 3 des 4 buts face aux Merlus. Dans la course au podium, Lyon possède un calendrier plus avantageux que celui de Monaco et pourrait rafler la mise lors de l’ultime journée puisqu’après ce déplacement dans le Gard, il recevra une formation de l’OGC Nice qui ne joue plus rien. Avec le retour de plusieurs cadres, les Lyonnais devraient afficher leur supériorité en s’imposant tranquillement face aux Nîmois, qui verraient par la même le maintien s’éloigner.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !