Pronostic Nîmes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nîmes – Lorient crucial pour le maintien

En match en retard de la 21journée de Ligue 1, le Nîmes Olympique reçoit Lorient aux Costières dans une rencontre hautement importante pour le maintien. En effet, Crocos et Merlus sont actuellement dans la zone rouge mais pourraient en sortir en cas de succès mercredi soir. Au plus mal il y a encore 3 semaines, le club gardois vient de se ressaisir en remportant ses deux dernières rencontres face à Dijon (0-2) et à domicile contre Bordeaux (2-0). Comme un symbole, Renaud Ripart, formé au club, a été décisif lors de ces deux matchs. Pascal Plancque, successeur d'Arpinon, est satisfait d'avoir vu ses hommes aligner deuxconsécutifs mais regrette la blessure de son capitaine Briançon, touché contre les Girondins. Depuis le début de saison, le NO rencontre des difficultés à domicile avec seulement 2 victoires enregistrées, face à Brest lors de la 1journée et celle de dimanche contre l'équipe de Jean-Louis Gasset. De son côté, Lorient est également revenu dans la course au maintien suite à son excellente série de résultats de début d'année. Les hommes de Pélissier ont notamment remporté trois victoires à domicile face à Dijon, le Paris Saint-Germain et Reims. Auteur d'une très belle prestation au Stade Louis II face à l'AS Monaco (2-2), le club breton a en revanche été surclassé par le leader lillois lors de la dernière journée (1-4). Suite à ce revers, les Merlus se retrouvent de nouveau dans la zone de relégation, avec le même nombre de points que Nantes. Avec un nul aux Costières, Lorient se sortirait de la zone rouge. Plutôt cohérent lors des dernières journées, Lorient part légèrement favori pour cette rencontre et semble en mesure de ramener au moins un nul du Gard, face à une équipe nîmoise en difficultés aux Costières, dans une rencontre avec moins de 5 buts.