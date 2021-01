Pronostic Nîmes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille à la relance à Nîmes

Sauvé l’an passé grâce à l’arrêt des compétitions, le Nîmes Olympique lutte de nouveau pour rester dans l’élite. Les Crocos sont actuellement lanterne rouge de Ligue 1 et affichent 4 points de retard sur le premier non relégable. La dynamique actuelle du club gardois ne laisse pas présager d’une fin heureuse puisque Nîmes a perdu 6 des 7 dernières rencontres. De plus, les hommes d’Arpinon viennent de perdre face à deux concurrents directs pour le maintien Dijon et Strasbourg. En Alsace, les Nîmois ont subi une déculottée (5-0) au terme d’une triste prestation.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le LOSC a réalisé une excellente première partie de saison avec une qualification en seizième de finale de l’Europa League et des espoirs de titre en Ligue 1. En revanche, les Lillois se sont fait piéger à la reprise par Angers au Stade Pierre-Mauroy. Menés rapidement de 2 buts, les hommes de Galtier n’ont pas réussi à recoller. Lille se déplace chez la lanterne rouge pour effacer cette contre-performance et relancer la dynamique de victoire. Le LOSC, habitué d’enchainer les matchs tous les 3 jours, devrait s’imposer aux Costières face à des Nîmois limités.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !