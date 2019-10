Pronostic Nîmes Lens : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Un match avec peu de buts entre Nîmes et Lens!

La première affiche des seizièmes de finale de Coupe de la Ligue oppose Nîmes à Lens. Les Crocos sont 18de Ligue 1 et restent sur trois nuls. Les hommes de Blaquart ont ramené un point de leur déplacement à Reims ce week-end (0-0). Le club a perdu de nombreux cadres, notamment offensifs, à l'intersaison et n'a remporté que deux victoires cette saison face à Brest et Toulouse aux Costières. Le Nîmes Olympique se dirige vers une saison à lutter pour son maintien et ne devrait pas aligner son équipe-type sur cette Coupe de la Ligue.

De son côté, Lens, pensionnaire de Ligue 2, espère accrocher un des accessits directs pour l'élite. Tout proches de réussir leur coup la saison passée, les Lensois ont pour objectif principal de retrouver la Ligue 1. Cette Coupe de la Ligue est donc un bonus et ne sera pas la priorité numéro 1 de Philippe Montanier qui a perdu 3 titulaires sur blessure vendredi à Nancy (0-0) : Cahuzac, Gradit et Mauricio. Entre deux équipes qui ne vont pas faire de ce match leur match prioritaire de la semaine, nous voyons une rencontre avec peu de but, comme lors des 3 derniers matchs des Lensois et lors de 6 des 7 derniers des Nîmois.