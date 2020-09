Pronostic Nîmes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nîmes et Lens

Barragiste lors de l'arrêt de la saison dernière, Nîmes s'est maintenu suite aux décisions des instances du foot français de stopper le championnat. Lors de l'intersaison, Jérôme Arpinon a succédé à Bernard Blaquart. Le nouveau coach a connu des débuts rêvés puisque sa formation s'est imposée face à Brest de très belle manière (4-0). Sans démériter, les Crocos se sont ensuite inclinés à Nantes (2-1) et aux Costières face à Rennes (4-2). Le week-end dernier, les Nîmois ont réussi un joli coup en accrochant un nul au Groupama Stadium face à Lyon (0-0). Largement dominés, les partenaires de Ripart ont résisté aux assauts lyonnais.

En face, Lens est l'une des belles surprises de ce début de saison. Promu, le club nordiste a débuté par une défaite imméritée à Nice (2-1). Les hommes de Franck Haise ont ensuite parfaitement profité d'un PSG diminué pour empocher une victoire de prestige (1-0). Sur leur lancée, les Lensois se sont imposés à Lorient (2-3) et le week-end dernier à Bollaert face à Bordeaux (2-1). Les Sang et Or peuvent compter sur un Ignatius Ganago en excellente forme. L'ancien Niçois a marqué lors des 3 succès de son équipe. Pour ce match entre deux équipes joueuses, un match ouvert entre deux formations tournées vers l'attaque, et le pari « Les deux équipes marquent » , passé sur 3 des 4 matchs lensois et 2 des 4 rencontres nîmoises, semble intéressant.