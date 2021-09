Pronostic Nîmes Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Nîmes – Le Havre sans vainqueur

Relégué de Ligue 1, Nîmes est parti sur de bonnes bases en Ligue 2. En effet, lors des 6 premières journées, les Crocos sont restés invaincus avec 3 victoires (Dijon, Valenciennes, Dunkerque) et 3 nuls face à Bastia, Pau et Caen. Les Nîmois sont moins bien depuis quelques journées avec 4 matchs sans le moindre succès. Battus à Grenoble (2-1), les Gardois ont craqué en fin de rencontre face à Amiens (3-3) en dilapidant une avance de 2 buts. En milieu de semaine, les hommes de Pascal Plancque avaient un déplacement compliqué à Charléty face au Paris FC. Malgré une forte possession de balle, les Nîmois ont été punis en seconde période par l'efficacité parisienne (2-0). Suite à ce revers, le Nîmes Olympique se retrouve en 8position avec un point de retard sur le 7, qui n'est autre que le Havre.

En face, le mot qui définirait le mieux le début de saison des Normands est solidité. En effet, après 9 journées, les hommes de Paul le Guen ne se sont inclinés qu'une seule fois, face à une équipe du Paris FC, alors en grande forme. Lors des autres journées, les Havrais se sont signalés en accumulant les matchs nuls avec pas moins de 5 en 9 journées. En milieu de semaine, les Normands ont réalisé une opération intéressante en disposant du promu Quevilly Rouen (1-0) grâce à une réalisation du buteur Pape Ibnou Ba, arrivé récemment de Niort. Avec d'un côté une équipe nîmoise invaincue à domicile (3 nuls et 1 succès) et de l'autre des Havrais également invaincus en déplacement (3 nuls et 1 succès), on pourrait voir les 2 équipes se quitter sur un match nul.